Previsioni Meteo Messina per oggi Venerdì 16 Febbraio

Le previsioni meteo per Venerdì 16 Febbraio a Messina indicano condizioni generalmente stabili durante la giornata. La notte sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa compresa tra il 35% e il 52%. Le temperature si manterranno intorno ai 11-12°C con una leggera percezione di freddo dovuta al vento che soffierà da Sud – Sud Est con una velocità compresa tra i 12 e i 19.5 km/h. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità si attesterà intorno al 70-79% con una pressione atmosferica compresa tra 1021hPa e 1023hPa.

Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa diminuirà gradualmente e si prevede il prevalere di poche nuvole con una copertura stimata tra il 10% e il 20%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 14.6°C intorno alle ore 09:00, con una percezione termica di 13.5°C. Il vento, sempre proveniente da Sud – Sud Est, si intensificherà leggermente fino a raggiungere una velocità di 13.6km/h con raffiche fino a 19.4km/h. Le condizioni continueranno a essere asciutte, con un’umidità che si attesterà intorno al 53-54%.

Nel pomeriggio, le previsioni indicano la presenza di nubi sparse con una copertura nuvolosa compresa tra il 25% e il 35%. Le temperature si manterranno stabilmente intorno ai 15°C, ma la percezione termica scenderà lievemente fino a raggiungere i 12.5°C. Il vento raggiungerà la sua massima intensità con velocità che potranno superare i 25km/h e le raffiche i 24.4 km/h. Non vi sarà presenza di precipitazioni, tuttavia l’umidità aumenterà fino al 70%.

La sera sarà caratterizzata da una maggiore presenza di nubi sparse, con una copertura nuvolosa che potrà raggiungere il 77% intorno alle ore 19:00. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 11-11.5°C, con una percezione termica leggermente inferiore. Il vento continuerà a soffiare da Sud – Sud Est, mantenendo una velocità compresa tra i 12 e i 18.9km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 16 Febbraio a Messina suggeriscono condizioni complessivamente stabili, con una leggera presenza di nubi e temperature costantemente miti. Si consiglia di vestirsi adeguatamente e di prestare attenzione alle eventuali raffiche di vento, soprattutto nel corso del pomeriggio. Restate aggiornati sulle condizioni meteo tramite fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 16 Febbraio a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 9.9° perc. 9.2° Assenti 6.8 SSE max 7.4 Scirocco 70 % 1021 hPa 8 poche nuvole 12.6° perc. 11.5° Assenti 8.9 SSE max 12.7 Scirocco 59 % 1022 hPa 11 poche nuvole 15.5° perc. 14.5° Assenti 12.6 S max 19.4 Ostro 54 % 1022 hPa 14 nubi sparse 15° perc. 14° Assenti 17.5 S max 24.4 Ostro 57 % 1020 hPa 17 nubi sparse 12.1° perc. 11.4° Assenti 15.5 SSE max 24.1 Scirocco 76 % 1021 hPa 20 nubi sparse 11.6° perc. 10.9° Assenti 12.1 SSE max 19.4 Scirocco 78 % 1022 hPa 23 nubi sparse 11.4° perc. 10.7° Assenti 12.4 SSE max 19.5 Scirocco 79 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 17:52

