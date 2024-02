Previsioni Meteo Messina per oggi Martedì 20 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Martedì 20 Febbraio a Messina indicano che durante la notte il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà sui 12.2°C, con una leggera percezione di freddo di 11.3°C. Il vento soffierà da Est a una velocità di 6.7km/h, con raffiche fino a 8km/h e una bassa probabilità di precipitazioni.

Nella mattina di Martedì a Messina, si prevede un aumento della temperatura con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 69% e l’85%. La velocità del vento sarà moderata, con direzione principalmente da Sud e raffiche fino a 11km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà contenuta.

Durante il pomeriggio e la sera, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature tra i 13.2°C e i 16.1°C. La direzione del vento sarà sempre prevalente da Sud – Sud Est, con raffiche che potranno raggiungere i 9.9km/h. Le precipitazioni avranno una probabilità variabile tra il 20% e il 24%.

In generale, Martedì a Messina si prevede un predominio di cielo coperto per l’intera giornata, con temperature gradevoli e venti non eccessivamente intensi. Si consiglia di tenere sotto controllo le previsioni meteo prima di pianificare eventuali attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 12.6° perc. 11.9° prob. 6 % 3 S max 4.7 Ostro 75 % 1019 hPa 8 nubi sparse 13.8° perc. 12.8° prob. 13 % 5.7 S max 9.1 Ostro 62 % 1020 hPa 11 nubi sparse 16° perc. 15.2° prob. 11 % 5.4 S max 10.4 Ostro 57 % 1019 hPa 14 cielo coperto 15.9° perc. 15.2° prob. 24 % 6.7 SSE max 9.1 Scirocco 60 % 1017 hPa 17 cielo coperto 13.2° perc. 12.5° prob. 20 % 6.2 SSE max 9.2 Scirocco 73 % 1018 hPa 20 cielo coperto 12.1° perc. 11.3° prob. 8 % 3.2 S max 7.2 Ostro 72 % 1020 hPa 23 cielo coperto 12.2° perc. 11.3° prob. 8 % 4.8 E max 6.7 Levante 70 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 17:56

