Previsioni Meteo Messina per oggi Martedì 13 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo a Messina per martedì 13 febbraio presentano una situazione meteorologica variegata. Durante la notte, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa che oscilla tra il 68% e il 71%. Le temperature si manterranno su valori intorno ai 11.6°C, con una leggera percezione di fresco di circa 1°C in meno a causa di un vento che soffierà a una velocità costante tra i 12 e i 13 chilometri orari proveniente dal Nord Ovest. La presenza di precipitazioni sarà assente, mentre l’umidità si attesterà intorno al 78-77% nei primi orari fino ad abbassarsi al 72% verso le prime ore del mattino.

Alla mattina, il cielo si manterrà coperto da nubi sparse con una probabilità crescente di precipitazioni leggere, attestata intorno al 61-67%. Le temperature tenderanno a salire leggermente, raggiungendo i 14.2°C, ma la temperatura percepita resterà sui 13°C a causa dell’aumento della velocità del vento che potrebbe raggiungere i 15-16 chilometri orari sempre provenienti dal Nord Ovest. Le precipitazioni si presenteranno sotto forma di pioggia leggera che potrebbe portare tra i 0.11mm e i 0.2mm di precipitazioni. L’umidità sarà intorno al 72-69% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1014-1015 hPa.

Durante il pomeriggio, le previsioni indicano un’intensificazione della pioggia leggera con percentuali di copertura nuvolosa oscillanti tra il 52% e il 82%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 13.3°C, con una percezione di fresco di 12.7°C e una leggera diminuzione della velocità del vento, che, tuttavia, potrebbe presentare raffiche fino a 23.4 chilometri orari. Le precipitazioni aumenteranno, arrivando a un massimo di 0.31mm, mentre l’umidità sarà tra il 75% e il 78%. La pressione atmosferica si manterrà sui 1015-1016 hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche non subiranno grandi variazioni. La pioggia leggera sarà ancora presente con una copertura nuvolosa intorno al 15-22%. Le temperature si manterranno stabili sui 11.5-11.6°C con una percezione di fresco di circa 10.9°C. Le precipitazioni varieranno tra 0.21mm e 0.29mm, mentre l’umidità si manterrà costante intorno all’83-84%. La pressione atmosferica raggiungerà i 1017-1018 hPa.

In conclusione, per martedì 13 febbraio a Messina ci si aspetta una giornata prevalentemente uggiosa con piogge leggere e temperature stabili attorno ai 11-14°C. Si consiglia di rimanere informati tramite fonti ufficiali per gli eventuali aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 13 Febbraio a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 11.6° perc. 10.8° Assenti 12.6 NO max 20.8 Maestrale 77 % 1011 hPa 8 nubi sparse 12.7° perc. 12° prob. 19 % 14.2 NO max 20.2 Maestrale 74 % 1013 hPa 11 nubi sparse 14.1° perc. 13.3° prob. 24 % 14.5 NO max 20.1 Maestrale 68 % 1015 hPa 14 pioggia leggera 13.9° perc. 13.2° 0.15 mm 15.6 ONO max 21.7 Maestrale 72 % 1015 hPa 17 pioggia leggera 11.8° perc. 11.2° 0.22 mm 11.9 NO max 22 Maestrale 82 % 1016 hPa 20 pioggia leggera 11.6° perc. 11° 0.26 mm 12 NO max 21.3 Maestrale 84 % 1018 hPa 23 pioggia leggera 11.5° perc. 10.9° 0.28 mm 11.9 NO max 21 Maestrale 82 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 17:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.