Previsioni Meteo Messina per oggi Domenica 18 Febbraio

Le previsioni del tempo per Domenica 18 Febbraio a Messina si presentano stabili e piuttosto miti. Durante la notte, avremo un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa pari al 2% e temperature comprese tra i 10.8°C e gli 11.8°C. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 0.8km/h e 1.8km/h provenendo dall’Ovest – Sud Ovest. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità si aggirerà intorno all’85%.

La mattina proseguirà con un cielo sereno e un aumento della temperatura, che raggiungerà i 15°C intorno alle 9:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando al 11%, ma le precipitazioni rimarranno assenti. La pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1031hPa.

Nel pomeriggio le condizioni rimarranno sostanzialmente invariate, con una leggera presenza di nubi sparse nel cielo, che porterà la copertura nuvolosa al 25% attorno alle 16:00. Le temperature scenderanno lievemente fino a 13°C, ma le precipitazioni mancheranno e l’umidità si alzerà al 74%.

In serata, il cielo tornerà ad essere sereno, con una copertura nuvolosa residua al 4%, temperature di 12.1°C e una leggera diminuzione della pressione atmosferica a 1028hPa. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 6.6km/h e 7.5km/h dall’Ovest, Ovest – Nord Ovest.

In sintesi, Domenica 18 Febbraio a Messina sarà caratterizzata da condizioni di stabilità, poche nuvole e temperature miti. Le precipitazioni saranno del tutto assenti e il vento sarà generalmente leggero. Un tempo ideale per godersi una piacevole giornata all’aperto in tutta tranquillità.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Febbraio a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 10.9° perc. 10.2° Assenti 1.8 OSO max 4.7 Libeccio 83 % 1029 hPa 8 cielo sereno 13.4° perc. 12.6° Assenti 1.8 NO max 3.3 Maestrale 69 % 1031 hPa 11 poche nuvole 15.6° perc. 14.8° Assenti 4.1 NO max 5.4 Maestrale 61 % 1030 hPa 14 poche nuvole 15.2° perc. 14.5° Assenti 7.2 NNO max 10.5 Maestrale 67 % 1030 hPa 17 poche nuvole 13° perc. 12.4° Assenti 7.3 NO max 11.7 Maestrale 80 % 1029 hPa 20 cielo sereno 12.3° perc. 11.7° Assenti 6.6 NO max 10.7 Maestrale 82 % 1029 hPa 23 cielo sereno 12° perc. 11.4° Assenti 7.1 NO max 12 Maestrale 82 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 17:54

