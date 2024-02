Previsioni Meteo Messina per domani Venerdì 16 Febbraio

StrettoWeb

Il prossimo Venerdì 16 Febbraio a Messina avremo condizioni meteorologiche interessanti da segnalare. Durante la notte, avremo una copertura nuvolosa che varia dal 32% al 88%, con temperature intorno ai 10-11°C e venti provenienti da sud e sud-est con velocità variabili tra i 4.7km/h e i 10.9km/h. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità sarà alta, attestandosi intorno al 71%-78%.

La situazione cambierà leggermente durante la mattina, quando si avrà una copertura nuvolosa tra il 22% e il 81%, con temperature che aumenteranno gradualmente da circa 10°C a 14.7°C. I venti continueranno a provenire da sud e sud-est con una velocità che varierà dai 10km/h ai 20km/h. L’umidità diminuirà leggermente arrivando al 59%-72%. Le condizioni meteorologiche migliori verranno registrate tra le ore 07:00 e le ore 12:00, quando è previsto un cielo relativamente sereno.

Durante il pomeriggio, si prevede una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 17% e il 60%, con una diminuzione delle temperature da circa 15.5°C a 12.3°C. I venti avranno una velocità sempre sostenuta, variando tra i 14.3km/h e i 16.6km/h provenienti da sud. L’umidità aumenterà leggermente, variando dal 64% al 75%.

La situazione meteorologica peggiorerà durante la sera, quando avremo un cielo coperto al 100%, con temperature invariabili intorno ai 12°C. I venti si manterranno costanti, proverranno sempre da sud-sud-est e avranno una velocità tra i 12.3km/h e i 14.3km/h. L’umidità sarà alta, attestandosi tra il 77% e l’80%.

In sintesi, le previsioni del tempo per Venerdì 16 Febbraio a Messina prevedono una giornata con cielo coperto e nuvoloso, temperature invariabili intorno ai 10-15.5°C, venti provenienti da sud e sud-est con una velocità variabile, e un’umidità che si manterrà costantemente alta. Prestare attenzione al cambio delle condizioni meteorologiche e indossare abbigliamento adeguato per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 16 Febbraio a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 10.7° perc. 9.8° Assenti 4.7 SSE max 5.4 Scirocco 78 % 1023 hPa 3 cielo coperto 10.5° perc. 9.5° Assenti 7.6 SSE max 8.6 Scirocco 73 % 1022 hPa 6 nubi sparse 10.4° perc. 9.4° Assenti 10 SSE max 13.2 Scirocco 72 % 1022 hPa 9 nubi sparse 14.7° perc. 13.8° Assenti 13.4 S max 20 Ostro 59 % 1022 hPa 12 nubi sparse 15.5° perc. 14.7° Assenti 17.3 S max 22.1 Ostro 62 % 1022 hPa 15 nubi sparse 14.7° perc. 13.9° Assenti 16.6 S max 22 Ostro 64 % 1021 hPa 18 nubi sparse 12.2° perc. 11.5° Assenti 14.8 SSE max 23 Scirocco 76 % 1022 hPa 21 cielo coperto 12.2° perc. 11.5° Assenti 13.2 SSE max 21.3 Scirocco 78 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 17:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.