Previsioni Meteo Messina per domani Mercoledì 14 Febbraio

Le previsioni del meteo per Mercoledì 14 Febbraio a Messina promettono una giornata piuttosto stabile e temperata. Durante la notte, ci aspettiamo piogge leggere, con una copertura nuvolosa che varia dal 20% al 10%. Le temperature oscilleranno intorno ai 11-12°C, con un leggero aumento della percezione della temperatura a causa del vento proveniente dal Nord Ovest. La velocità del vento sarà intorno ai 20km/h, con raffiche che potrebbero superare i 30km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 0.38mm, mentre l’umidità resterà alta intorno all’82%. La pressione atmosferica sarà intorno ai 1018hPa.

Man mano che ci avvicineremo alla mattina, la situazione meteorologica migliorerà notevolmente. Le nuvole si diraderanno, lasciando spazio al cielo sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 14°C entro le ore 11:00. La velocità del vento rimarrà costante, ma le raffiche diminuiranno, e le precipitazioni si fermeranno completamente. L’umidità si stabilizzerà intorno al 50%, mentre la pressione atmosferica salirà leggermente.

Nel pomeriggio e nella sera, le condizioni meteorologiche resteranno stabili con cielo sereno, temperature gradevoli e vento leggero. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 14°C, mentre le minime si manterranno sopra i 11°C. Il vento soffierà dal Nord Ovest a una velocità intorno ai 25-30km/h, con precipitazioni e nuvole praticamente assenti. L’umidità si manterrà sotto al 65%, mentre la pressione atmosferica salirà ulteriormente, raggiungendo i 1023hPa.

In conclusione, per Mercoledì 14 Febbraio a Messina ci aspettiamo un’ottima giornata dal punto di vista meteorologico, con cielo sereno, temperature gradevoli e condizioni atmosferiche stabili. Sembra un’ottima occasione per godersi il tempo all’aperto e trascorrere piacevoli momenti all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 14 Febbraio a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera 11.5° perc. 10.9° 0.31 mm 11.6 NO max 20.6 Maestrale 82 % 1018 hPa 3 cielo sereno 11.8° perc. 11.1° prob. 30 % 18.4 NNO max 29.9 Maestrale 77 % 1018 hPa 6 poche nuvole 12.1° perc. 11.2° prob. 19 % 20.6 NNO max 30.8 Maestrale 69 % 1020 hPa 9 poche nuvole 13.8° perc. 12.6° Assenti 24 NNO max 33.4 Maestrale 54 % 1021 hPa 12 cielo sereno 14.1° perc. 12.7° Assenti 24.4 NNO max 33.2 Maestrale 46 % 1021 hPa 15 cielo sereno 13.5° perc. 12.3° Assenti 25.3 NNO max 37.9 Maestrale 53 % 1021 hPa 18 cielo sereno 12.5° perc. 11.4° Assenti 21.1 NNO max 31.1 Maestrale 63 % 1023 hPa 21 cielo sereno 12.2° perc. 11.2° Assenti 15.8 NO max 25.7 Maestrale 68 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 17:49

