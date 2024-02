Previsioni Meteo Messina per domani Martedì 13 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Martedì 13 Febbraio a Messina mostrano un andamento meteorologico vario lungo l’arco della giornata. Durante la notte, ci si aspetta un cielo coperto con una copertura nuvolosa che varia dal 55% al 100%. Le temperature oscillano tra i 11.2°C e i 12.3°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest con velocità tra gli 8.2 e i 16.3 km/h. La pressione atmosferica si mantiene costante intorno ai 1011hPa.

Nella mattina, le nubi sparse dominano il cielo con un calo della copertura nuvolosa, che si attesta attorno al 30-37% a partire dalle 08:00. Le temperature si alzano gradualmente, raggiungendo i 14.6°C alle ore 12:00, con una percezione di caldo leggermente più elevata. Il vento continuerà a soffiare proveniente da Nord – Nord Ovest con raffiche fino a 16.7-18.3 km/h.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa si attesta tra il 32% e il 68%, con temperature in calo fino a 13.3°C alle 16:00. La direzione del vento rimane costante, ma si intensificherà leggermente, con velocità fino a 18.6 km/h. L’umidità aumenterà al 70%, mentre la pressione atmosferica salirà a 1016hPa.

In serata, le nubi sparse persistono con una copertura nuvolosa tra il 13% e il 47%. Al contempo, compare la possibilità di piogge leggere dalle 21:00 alle 23:00 con una probabilità tra il 14% e il 21%. Le temperature si mantengono stabili intorno ai 11.5°C, accompagnate da venti moderati con raffiche fino a 22.2km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 13 Febbraio a Messina prevedono una giornata inizialmente nuvolosa, con un graduale aumento della copertura nuvolosa. Le temperature rimarranno relativamente stabili, con la possibilità di piogge leggere in serata. Si consiglia di rimanere aggiornati sullo sviluppo delle condizioni meteorologiche nelle prossime ore.

Tutti i dati meteo di Martedì 13 Febbraio a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 11.2° perc. 10.5° prob. 31 % 8.5 ONO max 15.3 Maestrale 81 % 1011 hPa 3 cielo coperto 12.1° perc. 11.4° prob. 8 % 9.2 NO max 13.9 Maestrale 77 % 1011 hPa 6 nubi sparse 12.2° perc. 11.4° Assenti 10.9 NNO max 16.1 Maestrale 74 % 1013 hPa 9 nubi sparse 14° perc. 13.1° prob. 7 % 13.2 NNO max 16.1 Maestrale 65 % 1015 hPa 12 nubi sparse 14.6° perc. 13.8° prob. 12 % 13.7 NO max 16.7 Maestrale 63 % 1015 hPa 15 nubi sparse 13.9° perc. 13.1° prob. 20 % 13.8 NO max 18.5 Maestrale 66 % 1015 hPa 18 nubi sparse 11.9° perc. 11.2° prob. 16 % 11.3 NO max 18.7 Maestrale 80 % 1017 hPa 21 pioggia leggera 11.7° perc. 11° 0.11 mm 11.5 ONO max 20.3 Maestrale 80 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 17:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.