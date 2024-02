Previsioni Meteo Messina: Oggi Domenica 4 Febbraio con sole

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Domenica 4 Febbraio a Messina segnalano un cielo sereno per l’intera giornata. Durante la notte, si prevedono temperature comprese tra 11.9°C e 13.1°C, una leggera copertura nuvolosa (40% – 63%), e venti provenienti da direzioni variabili comprese tra il Nord e il Nord Ovest, con velocità tra i 12.2km/h e 25.1km/h. L’umidità rimarrà costante intorno al 77-78% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1028hPa. Le precipitazioni saranno assenti.

Andando avanti con la mattina, la tendenza rimarrà invariata con una lieve diminuzione della copertura nuvolosa (47% – 64%) e una lieve aumentata di temperatura, compresa tra 12.6°C e 14.8°C. I venti soffieranno con una velocità compresa tra 11.8km/h e 13.4km/h provenienti principalmente dalla direzione Nord – Nord Ovest. L’umidità scenderà leggermente al 69% con una pressione atmosferica stabile a 1028hPa.

Nel corso del pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che diminuirà fino a scomparire completamente. Le temperature si manterranno gradevoli, tra i 14.4°C e i 15.2°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento, che sarà compresa tra 10.2km/h e 13.9km/h sempre diretti a Nord. L’umidità aumenterà lievemente al 74%, mentre la pressione atmosferica resterà costante a 1028hPa.

Per concludere la sera, il cielo resterà sereno con una temperatura compresa tra 11.9°C e 12.4°C. I venti avranno una velocità compresa tra 7.1km/h e 8.6km/h, provenienti da direzioni comprese tra il Nord e il Nord Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 76-83% e la pressione atmosferica resterà stabile sui 1028-1029hPa. Le precipitazioni rimarranno assenti.

In conclusione, per Domenica 4 Febbraio a Messina, ci aspettiamo una giornata con cielo sereno, temperature gradevoli e venti leggeri da nord. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo, ma al momento tutto sembra promettere una giornata piacevole e senza piogge.

Tutti i dati meteo di Domenica 4 Febbraio a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 12.8° perc. 12.2° Assenti 14.7 ONO max 24.3 Maestrale 78 % 1028 hPa 8 nubi sparse 13.3° perc. 12.6° Assenti 13.4 NO max 21 Maestrale 73 % 1029 hPa 11 nubi sparse 14.8° perc. 14.2° Assenti 11.8 NNO max 17.5 Maestrale 69 % 1028 hPa 14 cielo sereno 14.9° perc. 14.3° Assenti 13.9 N max 19.2 Tramontana 71 % 1028 hPa 17 cielo sereno 12.4° perc. 11.9° Assenti 7.1 N max 11.9 Tramontana 83 % 1028 hPa 20 cielo sereno 12.2° perc. 11.5° Assenti 8 NNO max 12.7 Maestrale 77 % 1029 hPa 23 cielo sereno 11.9° perc. 11.2° Assenti 8.4 NNO max 14.2 Maestrale 76 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 17:40

