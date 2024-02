Previsioni Meteo Enna per oggi Mercoledì 21 Febbraio

StrettoWeb

Mercoledì 21 Febbraio, Enna si prepara a un’interessante giornata dal punto di vista meteorologico. Durante la notte avremo cielo coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 7°C con una percezione di freddo leggermente inferiore. I venti provenienti da nord potrebbero raggiungere una velocità massima di circa 9 km/h, con raffiche fino a 9.3 km/h. Le probabilità di precipitazioni saranno intorno al 66% e l’umidità si aggirerà intorno all’87%, con la pressione atmosferica a 1051hPa.

Nelle prime ore del mattino, la copertura nuvolosa rimarrà al 100% con temperature leggermente in diminuzione, intorno ai 6-7°C e venti che potrebbero raggiungere i 10.9 km/h. La probabilità di precipitazioni salirà al 31% mentre l’umidità rimarrà costante intorno all’90%.

Dalla tarda mattinata fino al primo pomeriggio, Enna sarà interessata da cielo coperto al 98% con possibilità di piogge leggere. Le temperature si manterranno costanti tra gli 8 e i 9°C, con venti che, pur rimanendo provenienti da nord, aumenteranno la loro velocità fino a 18.9 km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 0.22mm, l’umidità si manterrà costante all’85% e la pressione atmosferica intorno a 1022hPa.

Nel corso del pomeriggio le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con la copertura nuvolosa che si ridurrà al 83% e le precipitazioni che cesseranno. Le temperature si manterranno intorno ai 10°C con venti che potrebbero raggiungere i 15.5 km/h, mentre l’umidità scenderà al 71%.

Nella prima serata avremo nubi sparse con una copertura nuvolosa al 70%. Le temperature scenderanno fino a 6-7°C con venti leggeri da nord-est e umidità all’88%.

Nella tarda serata le nubi si diraderanno ulteriormente, con una copertura nuvolosa intorno al 25-20%. Le temperature si attesteranno intorno ai 4-5°C mentre l’umidità raggiungerà il 90%.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 21 Febbraio a Enna mostrano un’alternanza di condizioni meteorologiche nel corso della giornata, con possibilità di piogge leggere durante la mattinata. È consigliabile restare aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 21 Febbraio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 6.9° perc. 5.9° prob. 61 % 6.3 NNE max 8.3 Grecale 89 % 1045 hPa 8 cielo coperto 7.6° perc. 5.9° prob. 43 % 9.5 N max 13.5 Tramontana 85 % 1027 hPa 11 cielo coperto 9.1° perc. 7.1° prob. 51 % 12.5 N max 18.4 Tramontana 78 % 1022 hPa 14 cielo coperto 10.1° perc. 9.1° prob. 5 % 10.5 NNE max 16.3 Grecale 73 % 1020 hPa 17 nubi sparse 6.9° perc. 5.2° Assenti 9.2 NNE max 11.1 Grecale 88 % 1021 hPa 20 poche nuvole 5° perc. 3.2° Assenti 7.7 N max 8.1 Tramontana 92 % 1023 hPa 23 poche nuvole 4.1° perc. 2.4° Assenti 7.1 N max 6.8 Tramontana 92 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 18:03

