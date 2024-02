Previsioni Meteo Enna per oggi Domenica 18 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 18 Febbraio a Enna promettono di essere all’insegna della stabilità e della serenità. Sin dalle prime ore del giorno, il cielo resterà pressoché privo di nuvole, offrendo un paesaggio ampio e luminoso.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si manterranno stabili, con cielo sereno e una temperatura minima intorno ai 6.8°C, che potrebbe essere avvertita come leggermente più fredda a causa di una lieve brezza proveniente da Nord, con una velocità di 5.3km/h.

Nella mattina di Domenica, il bel tempo proseguirà, con un leggero aumento delle temperature che arriveranno a toccare i 12.5°C intorno alle ore 09:00. La direzione del vento virerà verso Sud – Sud Ovest, mantenendo però una velocità contenuta, mentre l’umidità si aggirerà intorno al 54%.

Nel pomeriggio, saranno presenti solo poche nuvole, contribuendo a creare un’atmosfera piacevole e soleggiata. Le temperature saliranno fino a 16°C, mantenendo però una percezione leggermente inferiore, intorno ai 14.8°C, a causa di una lieve brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest con 9.1km/h di velocità.

In serata, il cielo resterà sereno con una leggera diminuzione della temperatura, attestandosi intorno ai 5.6°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Ovest, con una velocità di 6.4km/h, potrebbe rendere la temperatura percepita ancora più fresca. Tuttavia, l’umidità rimarrà a livelli accettabili intorno al 73%.

In conclusione, questa Domenica a Enna si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteo favorevoli, ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi il paesaggio circostante. Tuttavia, si consiglia di coprirsi adeguatamente, soprattutto durante le ore notturne e serali, a causa del calo delle temperature che si protrarrà per tutta la giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Febbraio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 6.8° perc. 6° Assenti 5.3 N max 5.2 Tramontana 82 % 1030 hPa 8 cielo sereno 9.7° perc. 9.7° Assenti 1.4 NE max 1.5 Grecale 64 % 1030 hPa 11 cielo sereno 14.9° perc. 13.7° Assenti 6.3 SO max 5.2 Libeccio 45 % 1030 hPa 14 poche nuvole 15.8° perc. 14.6° Assenti 9.8 OSO max 11.5 Libeccio 43 % 1028 hPa 17 poche nuvole 8° perc. 8° Assenti 3 OSO max 6.8 Libeccio 82 % 1029 hPa 20 cielo sereno 5.9° perc. 5° Assenti 5.3 N max 5.5 Tramontana 78 % 1030 hPa 23 cielo sereno 5.3° perc. 4.1° Assenti 5.8 NNO max 5.9 Maestrale 66 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 18:00

