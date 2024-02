Previsioni Meteo Enna per domani Sabato 10 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Sabato 10 Febbraio a Enna mostrano una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili e precipitazioni consistenti. Durante la notte, il cielo sarà coperto e la temperatura oscillerà attorno ai 7°C, con una leggera probabilità di precipitazioni.

All’alba, la copertura nuvolosa rimarrà elevata e la temperatura si manterrà stabile intorno ai 7-8°C. La mattina proseguirà con cielo coperto e un aumento della velocità del vento, che potrebbe raggiungere i 20-40 km/h, con raffiche più intense. L’umidità si manterrà elevata intorno al 95-96%, evidenziando un’atmosfera umida e umida.

Durante il pomeriggio è prevista l’arrivo di piogge leggere, che potrebbero trasformarsi in piogge moderate nel corso della sera. La temperatura tenderà a diminuire leggermente, scendendo intorno ai 8°C. Le precipitazioni potrebbero raggiungere valori significativi, con una previsione di oltre 2 mm di pioggia.

Il vento, che soffierà da sud-est e sud-ovest, potrebbe raggiungere velocità comprese tra i 30 e i 60 km/h, rendendo le condizioni climatiche più avverse.

In sintesi, le previsioni meteo indicate per Enna per Sabato 10 Febbraio presentano un quadro generale di cielo coperto, precipitazioni consistenti e temperature fresche. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti delle previsioni meteorologiche e di adottare le misure necessarie per affrontare possibili condizioni climatiche avverse.

Tutti i dati meteo di Sabato 10 Febbraio a Enna

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 7.8° perc. 7° Assenti 5.9 SSE max 9.2 Scirocco 96 % 1009 hPa 3 cielo coperto 7.4° perc. 6.2° Assenti 6.8 SE max 7.9 Scirocco 95 % 1007 hPa 6 cielo coperto 7.8° perc. 6° prob. 3 % 9.9 SE max 20.4 Scirocco 95 % 1006 hPa 9 cielo coperto 12.8° perc. 11.7° Assenti 22.8 S max 49.9 Ostro 62 % 1004 hPa 12 cielo coperto 12.7° perc. 11.7° prob. 7 % 28.1 SSO max 56.4 Libeccio 63 % 1002 hPa 15 pioggia leggera 9.4° perc. 5.7° 0.52 mm 32.3 SSO max 64.4 Libeccio 84 % 1001 hPa 18 pioggia moderata 8.5° perc. 4.6° 2.03 mm 30.7 SSO max 62.8 Libeccio 94 % 1001 hPa 21 pioggia moderata 8.3° perc. 4.9° 2.43 mm 22.9 SO max 42.4 Libeccio 97 % 1002 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 17:51

