Previsioni Meteo Crotone per oggi Sabato 10 Febbraio

Le previsioni meteo per Sabato 10 Febbraio a Crotone indicano condizioni climatiche molto particolari. Durante la notte, il cielo sarà coperto e la temperatura si manterrà sui 15-16°C, con una leggera copertura nuvolosa al 100%. Il vento soffierà a velocità che potranno variare dai 29.9 ai 45.3 km/h provenendo dal Sud – Sud Ovest. L’umidità resterà intorno al 74-77% e la pressione atmosferica si aggira intorno ai 1006-1007hPa, mantenendosi costante.

Proseguendo nell’arco della mattina, il cielo si manterrà coperto al 94-96% con una temperatura che oscillerà intorno ai 15-16°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità arrivando a soffiare a una velocità massima di 59.1km/h. L’umidità aumenterà al 79%, mentre la pressione atmosferica registrerà un lieve calo.

Nel corso del pomeriggio e della sera, la situazione si manterrà sostanzialmente immutata con il cielo coperto al 100%, il vento dal Sud che soffierà a velocità crescente, oscillando tra i 54.4 e i 70.5 km/h. L’umidità si aggirerà intorno all’84-86% e la pressione atmosferica diminuirà fino a 1002-1003hPa.

In serata sono previste alcune precipitazioni leggere, con una copertura nuvolosa al 100% e una temperatura che scenderà leggermente a 15.5°C. Il vento si intensificherà notevolmente, con raffiche fino a 70.5 km/h dal Sud – Sud Ovest.

In conclusione, sabato a Crotone ci aspetta una giornata caratterizzata da cielo coperto, venti forti, e la possibilità di deboli precipitazioni nel tardo pomeriggio e in serata. Vi invitiamo a prendere le dovute precauzioni, soprattutto nel caso in cui dovreste spostarvi o praticare attività all’aria aperta.

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 15.8° perc. 15.4° Assenti 29.9 SSO max 42 Libeccio 75 % 1006 hPa 8 cielo coperto 15.5° perc. 15.1° Assenti 33.1 S max 51.4 Ostro 78 % 1007 hPa 11 cielo coperto 16° perc. 15.7° Assenti 36.8 S max 54.7 Ostro 78 % 1006 hPa 14 cielo coperto 15.2° perc. 15° prob. 6 % 33.9 S max 54.5 Ostro 85 % 1004 hPa 17 cielo coperto 15.1° perc. 14.8° prob. 6 % 40.6 S max 61.5 Ostro 83 % 1002 hPa 20 pioggia leggera 16° perc. 15.4° 0.13 mm 47.1 SSO max 68.2 Libeccio 71 % 1003 hPa 23 cielo coperto 15.5° perc. 14.9° prob. 71 % 40.6 SSO max 68.9 Libeccio 68 % 1002 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:39

