Previsioni Meteo Crotone per domani Mercoledì 14 Febbraio

Le previsioni meteo per Mercoledì 14 Febbraio a Crotone promettono una giornata senza sorprese sotto il profilo atmosferico. Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa minima (0-1%) e temperature che si aggireranno intorno ai 10-11°C. Il vento soffierà a una velocità compresa tra i 24 e i 32.5 km/h provenendo da nord-nord ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 50.8 km/h. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità si manterrà intorno al 58-61%.

Al risveglio, la situazione meteorologica non subirà particolari variazioni: il cielo si presenterà ancora sereno con copertura nuvolosa quasi nulla (0-1%) e temperature che saliranno leggermente, attestandosi intorno ai 10-13.2°C. Il vento sarà moderato, con raffiche che potrebbero raggiungere i 59km/h e l’umidità sarà intorno al 49-60%. La mattina sarà caratterizzata da un vento costante proveniente dal nord.

Nel corso del pomeriggio, il cielo resterà sereno e la copertura nuvolosa aumenterà in modo marginale (fino al 4%), con temperature che oscilleranno tra i 12.8 e i 15.3°C. Il vento si manterrà costante, soffiando da nord a una velocità compresa tra i 32.2 e i 42.7km/h, con raffiche fino a 56.2km/h. L’umidità sarà intorno al 40-46% e le precipitazioni assenti.

In serata, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative. Il cielo sarà ancora sereno, con una lieve crescita della copertura nuvolosa (fino al 5-10%) e temperature che si assesteranno sui 10-11.3°C. Il vento avrà la stessa direzione, ma modererà la sua intensità (22.7-29.4km/h), con una diminuzione delle raffiche (max 48.2km/h). L’umidità salirà fino al 68%, ma le precipitazioni resteranno assenti.

In conclusione, le previsioni del tempo per Crotone per Mercoledì 14 Febbraio non registrano variazioni sostanziali nel corso della giornata, confermando un cielo sereno e condizioni meteorologiche stabili. Si consiglia di prestare attenzione al vento, che pur non raggiungendo intensità eccezionali, potrebbe arrecare qualche fastidio.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 14 Febbraio a Crotone

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 11.2° perc. 9.9° Assenti 24.2 NNO max 50.8 Maestrale 58 % 1017 hPa 3 cielo sereno 10.6° perc. 9.3° Assenti 24.9 NNO max 53 Maestrale 61 % 1017 hPa 6 cielo sereno 10.6° perc. 9.2° Assenti 36.5 NNO max 58 Maestrale 57 % 1019 hPa 9 cielo sereno 13.2° perc. 11.9° Assenti 38.4 N max 56.9 Tramontana 49 % 1020 hPa 12 cielo sereno 14.4° perc. 13° Assenti 41.5 N max 57.2 Tramontana 39 % 1019 hPa 15 cielo sereno 14.1° perc. 12.8° Assenti 32.2 N max 55.4 Tramontana 45 % 1019 hPa 18 cielo sereno 11.3° perc. 10° Assenti 29.4 N max 54.1 Tramontana 56 % 1021 hPa 21 cielo sereno 10.4° perc. 9.2° Assenti 23.3 NNO max 46.4 Maestrale 68 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 17:42

