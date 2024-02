Previsioni Meteo Cosenza per oggi Domenica 11 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Domenica 11 Febbraio a Cosenza promettono una giornata caratterizzata dalle precipitazioni, la copertura nuvolosa e una leggera diminuzione delle temperature. La notte porterà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 45%. La temperatura si aggirerà intorno agli 11.2°C con una leggera percezione di freddo, a causa della velocità del vento di 9.5km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. Le raffiche di vento potrebbero raggiungere i 14.8km/h, con precipitazioni di 0.3mm e una percentuale di umidità dell’91%. La pressione atmosferica si manterrà stabile a 999hPa.

Nel corso della mattina, la pioggia leggera continuerà con variazioni nella copertura nuvolosa tra il 29% e il 62%. Le temperature oscilleranno tra i 10.4°C e i 13°C, con una percezione di freddo che si manterrà costante intorno ai 10°C. La velocità del vento aumenterà arrivando a 16.3km/h e le raffiche potrebbero superare i 29.6km/h. Le precipitazioni si manterranno costanti, variando tra 0.25mm e 0.42mm, con un’umidità che oscillerà tra il 69% e il 74%.

Nel corso del pomeriggio, le precipitazioni si intensificheranno diventando moderate con una copertura nuvolosa che arriverà al 77%. Le temperature caleranno ulteriormente, con valori che si attesteranno intorno ai 10.2°C. La percezione dello freddo potrà essere di 9.5°C con una velocità del vento che potrà raggiungere i 14.4km/h. Le raffiche di vento potrebbero arrivare a 24.3km/h, portando precipitazioni fino a 1.06mm. L’umidità si manterrà alta, intorno all’86%, con una pressione atmosferica che salirà a 1003hPa.

Entrando nella sera, le precipitazioni continueranno a essere presenti con una copertura nuvolosa che potrà raggiungere l’80%. Le temperature tenderanno a diminuire ulteriormente, portandosi intorno ai 8.4°C, con una percezione di freddo che si aggirerà intorno ai 7.5°C. La velocità del vento diminuirà, arrivando a 6.4km/h con raffiche di 9.6km/h. Le precipitazioni oscilleranno tra i 0.24mm e i 0.84mm, con un’umidità che si manterrà elevata, intorno al 93%, e una pressione atmosferica che salirà a 1004hPa.

In conclusione, Domenica 11 Febbraio a Cosenza porterà con sé un’enigmatica combinazione di temperature in diminuzione, precipitazioni e venti variabili. Gli abitanti di Cosenza dovranno prestare particolare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione nel corso della giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Febbraio a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera 10.9° perc. 10.5° 0.16 mm 8.5 S max 11.3 Ostro 92 % 999 hPa 8 pioggia leggera 11.7° perc. 11.1° 0.27 mm 13.7 SO max 28.7 Libeccio 81 % 1001 hPa 11 pioggia leggera 13° perc. 12.2° 0.25 mm 16.3 SO max 29.6 Libeccio 69 % 1002 hPa 14 pioggia leggera 11.7° perc. 11° 0.92 mm 18.6 SO max 30.6 Libeccio 79 % 1002 hPa 17 pioggia leggera 8.8° perc. 7.6° 0.84 mm 7.6 SO max 14.5 Libeccio 92 % 1004 hPa 20 pioggia leggera 9° perc. 8° 0.35 mm 7.2 SO max 13.5 Libeccio 89 % 1005 hPa 23 pioggia leggera 9.3° perc. 8.2° 0.96 mm 8 SO max 20.6 Libeccio 90 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 17:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.