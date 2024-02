Previsioni Meteo Catanzaro per Martedì 6 Febbraio

StrettoWeb

Martedì 6 Febbraio, a Catanzaro, si prevedono condizioni meteorologiche stabili durante la mattina e il pomeriggio, caratterizzate da cielo sereno e scarsa copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori compresi tra i 10.8°C e i 18.2°C, e una percezione di calore leggermente inferiore alle temperature effettive. Il vento soffierà prevalentemente da direzione Ovest – Nord Ovest, con una velocità costante di circa 12.5km/h.

Nel corso della sera, è prevista un aumento della copertura nuvolosa, passando da poche nuvole a nubi sparse, con una variazione che raggiungerà il 53% intorno alle 21:00. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente, mantenendosi comunque sopra i 10°C, con un vento che continuerà a soffiare moderatamente fino a 17.9km/h.

In generale, le previsioni del tempo per Martedì 6 Febbraio a Catanzaro indicano condizioni meteo gradevoli, con temperature miti e una leggera variazione della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Preparatevi dunque a godervi una giornata tranquilla e piacevole, con temperature che rimarranno in linea con le medie stagionali.

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 11.2° perc. 10.3° Assenti 13.5 ONO max 21.4 Maestrale 75 % 1026 hPa 8 cielo sereno 13.2° perc. 12.2° Assenti 12.5 O max 21.3 Ponente 66 % 1025 hPa 11 cielo sereno 17.8° perc. 16.9° Assenti 12 OSO max 24.2 Libeccio 48 % 1024 hPa 14 cielo sereno 17.7° perc. 16.7° Assenti 11.7 OSO max 24 Libeccio 48 % 1022 hPa 17 cielo sereno 12.1° perc. 11.2° Assenti 11 ONO max 19.7 Maestrale 68 % 1023 hPa 20 nubi sparse 11.5° perc. 10.2° Assenti 12.6 ONO max 19.7 Maestrale 59 % 1023 hPa 23 nubi sparse 11.3° perc. 10° Assenti 10.7 ONO max 15.9 Maestrale 56 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 17:37

