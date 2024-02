Previsioni Meteo Catanzaro per domani Domenica 11 Febbraio

StrettoWeb

L’11 Febbraio a Catanzaro si preannuncia una giornata all’insegna di condizioni meteo variabili e piuttosto instabili. Durante la notte, ci si aspetta pioggia leggera con un tasso di umidità intorno all’89% e temperature che oscillano tra i 12°C e gli 11.1°C. Il vento soffierà a velocità moderata provenendo da diverse direzioni, con raffiche più intense attese tra le 04:00 e le 05:00.

Man mano che ci avviamo verso la mattina, il cielo si manterrà coperto, e le precipitazioni si intensificheranno, con una previsione di pioggia leggera che potrebbe risultare disagio e aumento delle probabilità di pioggia. Le temperature si manterranno nel range di 13.4°C alle 06:00 a 14.2°C alle 09:00. Risulta fondamentale prestare attenzione alle condizioni del meteo per organizzare al meglio la giornata, considerando anche la temperatura percepita, che sarà leggermente inferiore alle temperature registrate.

Nel corso del pomeriggio, le precipitazioni si manterranno costanti, con un picco di pioggia moderata intorno alle 11:00 e 12:00. Le temperature tenderanno a diminuire, attestandosi intorno agli 11.6°C alle 13:00 e ai 10.4°C alle 15:00. Vento e precipitazioni continueranno ad essere un elemento dominante, con velocità del vento che potrebbero aumentare durante le prime ore del pomeriggio.

Nella sera, le piogge si attenueranno leggermente, ma non scompariranno del tutto. Le temperature diminuiranno ulteriormente, oscillando tra i 9.6°C e i 9°C. Il vento, proveniente principalmente da Ovest, rimarrà presente con raffiche che potrebbero risultare sostenute.

In conclusione, per l’11 Febbraio a Catanzaro, è prudente attenersi alle previsioni del tempo e prendere precauzioni extra per affrontare un weekend metereologicamente impegnativo.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Febbraio a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera 12° perc. 11.6° 0.44 mm 2.1 SE max 16.6 Scirocco 89 % 1003 hPa 3 cielo coperto 11.9° perc. 11.3° prob. 48 % 5.1 E max 10.4 Levante 83 % 1001 hPa 6 cielo coperto 10.5° perc. 9.9° prob. 56 % 7.8 NO max 8.4 Maestrale 86 % 1001 hPa 9 pioggia leggera 14.2° perc. 13.6° 0.44 mm 11.7 O max 23.8 Ponente 75 % 1002 hPa 12 pioggia moderata 12° perc. 11.5° 1.13 mm 10.8 OSO max 25.6 Libeccio 89 % 1001 hPa 15 pioggia leggera 11.1° perc. 10.6° 0.19 mm 12.5 O max 32.8 Ponente 87 % 1002 hPa 18 pioggia leggera 9.8° perc. 8.5° 0.25 mm 9.4 O max 23.8 Ponente 94 % 1004 hPa 21 pioggia leggera 9.2° perc. 7.3° 0.13 mm 12 ONO max 29.9 Maestrale 95 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 17:41

