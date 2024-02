Previsioni Meteo Catania per oggi Giovedì 22 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 22 Febbraio a Catania indicano un’inizio giornata all’insegna della stabilità con nubi sparse e una leggera copertura nuvolosa. Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai 9-15°C con venti deboli provenienti prevalentemente da Nord – Nord Ovest e una umidità attorno al 60-80%. Non sono previste precipitazioni e la pressione atmosferica si manterrà sui 1020hPa.

Nel corso del pomeriggio, la situazione meteorologica a Catania vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con una percentuale che potrà raggiungere il 68%. La temperatura calerà leggermente, attestandosi tra i 12-16°C, accompagnata da una leggera crescita della velocità del vento proveniente da Sud Est. L’umidità crescerà fino al 76% mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1019hPa. Le precipitazioni continueranno a rimanere assenti.

Nella parte finale della giornata, in particolare durante la sera, il cielo si presenterà ancora parzialmente coperto da poche nuvole con una percentuale di copertura attorno al 18%. Le temperature caleranno ulteriormente, oscillando tra i 10-12°C. I venti provenienti da Ovest – Sud Ovest avranno un’incidenza maggiore, raggiungendo anche i 22.3km/h durante la notte. L’umidità si manterrà costantemente intorno all’80% e le precipitazioni continueranno a non essere previste, così come la pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1018hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 22 Febbraio a Catania suggeriscono un’andamento stabile del tempo, con un leggero aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata e temperature che si manterranno su livelli abbastanza mite. I venti moderati, l’elevata umidità e la pressione atmosferica costante caratterizzeranno la giornata, mentre le precipitazioni rimarranno assenti. Buona giornata a tutti!

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 8.6° perc. 8.6° Assenti 2.3 NNO max 5.2 Maestrale 85 % 1020 hPa 8 cielo sereno 11.9° perc. 11° Assenti 3 OSO max 4.3 Libeccio 69 % 1022 hPa 11 cielo sereno 15.6° perc. 14.7° Assenti 7.1 SSE max 5.8 Scirocco 57 % 1021 hPa 14 nubi sparse 16° perc. 15.1° Assenti 10.8 SE max 10.5 Scirocco 56 % 1019 hPa 17 nubi sparse 12.9° perc. 12.2° Assenti 7.9 ESE max 11.9 Scirocco 73 % 1019 hPa 20 cielo sereno 11.9° perc. 11.3° Assenti 5.5 SO max 7 Libeccio 80 % 1020 hPa 23 poche nuvole 10.6° perc. 9.8° Assenti 13.5 O max 22.3 Ponente 81 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 18:01

