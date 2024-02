Previsioni Meteo Catania per oggi Domenica 18 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo a Catania per domenica 18 Febbraio mostrano condizioni generalmente stabili e sempre più primaverili. Durante la notte, ci si aspetta un cielo sereno con temperature piacevoli intorno ai 10 gradi Celsius. Il vento soffierà leggero da Ovest – Nord Ovest, garantendo un’atmosfera tranquilla e un’umidità intorno all’85%.

Al sorgere del sole, il cielo rimarrà limpido e la temperatura salirà gradualmente, con valori attesi intorno ai 12.7 gradi Celsius e una leggera copertura nuvolosa. Il vento sarà ancora lieve, proveniente da Ovest – Sud Ovest, con un’umidità intorno al 66% e una pressione atmosferica di 1031hPa.

Durante la mattina, le condizioni meteo a Catania rimarranno stabili, con qualche nube sparuta che potrebbe comparire nel cielo. Le temperature si manterranno piacevoli, con un massimo atteso di 15.9 gradi Celsius intorno alle 10:00. Il vento sarà debole, orientato verso Sud, e l’umidità si aggirerà intorno al 55%.

Nel corso del pomeriggio, il cielo si coprirà in modo più consistente, con nubi sparse e poi poche nuvole che andranno via via diradandosi. Le temperature caleranno leggermente ma rimarranno gradevoli, toccando un minimo di 13.5 gradi Celsius nelle prime ore della sera. Il vento aumenterà di intensità provenendo da Est – Sud Est con raffiche fino a 13.6km/h, mentre l’umidità subirà un incremento attestandosi intorno al 70%.

Infine, verso la sera, le nubi si diraderanno e il cielo tornerà a essere sereno, con temperature attorno ai 12.4 gradi Celsius. Il vento proveniente da Ovest – Nord Ovest sarà moderato con raffiche fino a 9.3km/h, e l’umidità si manterrà costante.

In conclusione, domenica 18 Febbraio a Catania sarà caratterizzata da un’alternanza di cielo sereno, nubi sparse e poche nuvole, con temperature piacevoli e venti lievi a moderati. Sia chi vuole godersi una passeggiata all’aperto, sia chi cerca svago e relax, troverà un contesto meteorologico favorevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Febbraio a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 9.9° perc. 9.9° Assenti 4.1 ONO max 4.9 Maestrale 82 % 1029 hPa 8 cielo sereno 12.7° perc. 11.8° Assenti 4 OSO max 4 Libeccio 66 % 1031 hPa 11 cielo sereno 16.6° perc. 15.7° Assenti 4.8 SSE max 4.1 Scirocco 54 % 1030 hPa 14 nubi sparse 17.4° perc. 16.5° Assenti 9.2 SE max 9.3 Scirocco 52 % 1029 hPa 17 poche nuvole 13.8° perc. 13° Assenti 5.6 SE max 10.8 Scirocco 68 % 1029 hPa 20 cielo sereno 12.7° perc. 11.9° Assenti 6.9 O max 8.4 Ponente 72 % 1029 hPa 23 cielo sereno 12° perc. 11.1° Assenti 6.4 ONO max 7.8 Maestrale 69 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 17:57

