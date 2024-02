Previsioni Meteo Catania per domani Venerdì 23 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 23 Febbraio a Catania indicano un andamento del tempo tipicamente variabile, con possibili precipitazioni lungo l’arco della giornata. La mattina sarà segnata da una copertura nuvolosa in aumento, con temperature che si manterranno intorno ai 10-11°C, avvertite come leggermente più basse a causa di una moderata velocità del vento proveniente da ovest a circa 16-18 km/h.

Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa continuerà a aumentare, con un’umidità che potrà raggiungere il 78%. Le temperature si alzeranno gradualmente fino ad arrivare ai 13-15°C nel primo pomeriggio. Durante il pomeriggio, prevediamo un’alta probabilità di piogge sparse e un aumento della velocità del vento a 20-25 km/h dallo stesso quadrante, contribuendo a convogliare il maltempo sulla città.

Nella seconda metà del pomeriggio e durante la sera, le condizioni meteo raggiungeranno il loro punto critico, con una copertura nuvolosa totale e una forte probabilità di precipitazioni. Le velocità del vento si manterranno tra i 25 e i 30 km/h, con raffiche fino a 35 km/h. Le temperature notturne si manterranno stabili intorno ai 13-14°C, e sarà consigliabile prepararsi a un clima umido e ventoso.

In conclusione, Venerdì 23 Febbraio a Catania sarà caratterizzato da un clima instabile, con temperature che oscilleranno tra i 10 e i 17°C, e la possibilità di precipitazioni che aumenterà progressivamente nel corso della giornata. Si consiglia agli abitanti di prendere le dovute precauzioni e di tenersi aggiornati sulle condizioni meteorologiche locali.

Tutti i dati meteo di Venerdì 23 Febbraio a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole 10.6° perc. 9.7° Assenti 14.3 O max 24.9 Ponente 78 % 1018 hPa 3 nubi sparse 10.2° perc. 9.2° Assenti 14.9 OSO max 24.1 Libeccio 74 % 1017 hPa 6 nubi sparse 10.4° perc. 9.6° Assenti 16.8 O max 31 Ponente 78 % 1016 hPa 9 nubi sparse 15° perc. 14.2° Assenti 21.1 OSO max 32.6 Libeccio 62 % 1016 hPa 12 cielo coperto 17.9° perc. 17° Assenti 26.1 OSO max 35.8 Libeccio 47 % 1014 hPa 15 nubi sparse 17.3° perc. 16.4° Assenti 26.7 OSO max 38.3 Libeccio 51 % 1013 hPa 18 cielo coperto 14° perc. 13.4° Assenti 15.9 OSO max 30.4 Libeccio 73 % 1014 hPa 21 cielo coperto 13.9° perc. 13.4° prob. 4 % 14.6 OSO max 29.4 Libeccio 79 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 18:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.