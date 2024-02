Previsioni Meteo Catania per domani Domenica 25 Febbraio

StrettoWeb

Il meteo a Catania per Domenica 25 Febbraio sarà caratterizzato da condizioni atmosferiche instabili. Durante la notte, ci si aspetta cielo coperto con temperature intorno ai +14°C e possibilità di piogge leggere e moderate. Il vento soffierà da Ovest con intensità variabile tra i 5km/h e i 25km/h.

Nella mattina, le piogge moderate continueranno a interessare la zona con temperature che si manterranno intorno ai +12°C. Il vento proveniente da diverse direzioni (Est, Nord Est) avrà una velocità compresa tra i 5km/h e i 15km/h. L’umidità sarà elevata, intorno al 90%.

Nel pomeriggio, le piogge moderate persistono con temperature che si aggireranno intorno agli +12°C. Il vento sarà prevalentemente da Nord – Nord Est con intensità tra i 3km/h e i 9km/h. L’umidità rimarrà alta intorno al 90%.

In sera, le piogge si attenueranno e il cielo sarà nuovamente coperto. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +13°C. Il vento proveniente da Nord Ovest soffierà con intensità tra i 15km/h e i 33km/h. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno all’80%.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 25 Febbraio a Catania indicano un’alta probabilità di piogge moderate durante l’intera giornata, con temperature fresche e venti moderati. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del traffico e di adottare le precauzioni necessarie in caso di spostamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.1° perc. +13.4° prob. 76 % 6.2 O max 7.6 Ponente 71 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +13.5° perc. +12.8° 0.19 mm 9 SSE max 13.3 Scirocco 73 % 1008 hPa 6 pioggia moderata +11.6° perc. +11.3° 3.1 mm 9.5 ENE max 12.9 Grecale 95 % 1007 hPa 9 pioggia moderata +12° perc. +11.6° 1.3 mm 5.4 NNE max 8.2 Grecale 93 % 1006 hPa 12 pioggia leggera +12.7° perc. +12.2° 0.17 mm 2.4 O max 12 Ponente 85 % 1003 hPa 15 pioggia moderata +11.8° perc. +11.5° 1.52 mm 1.8 NNO max 7.9 Maestrale 92 % 1002 hPa 18 pioggia leggera +12° perc. +11.6° 0.59 mm 8.1 ONO max 15.1 Maestrale 88 % 1003 hPa 21 cielo coperto +13.3° perc. +12.7° prob. 73 % 18.8 NO max 33.2 Maestrale 77 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 17:51

