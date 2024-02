Previsioni Meteo Catania: Oggi, Giovedì 1 Febbraio con sole

StrettoWeb

La situazione meteo per Giovedì 1 Febbraio a Catania si presenta stabile e in generale piuttosto gradevole. La previsione del tempo indica un cielo prevalentemente sereno per l’intera giornata, con solo alcune nuvole sparse nelle prime ore del mattino.

Durante la notte, si prevede un cielo sereno con temperature piuttosto miti, attorno ai 5.2°C alle 4:00 e 5.7°C alle 5:00, seguite da un lieve aumento a 6.2°C alle 6:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 12% alle 6:00 con una leggera diminuzione delle nuvole.

La mattina inizierà con poche nuvole, con una copertura prevista al 5% alle 7:00, per poi diminuire ulteriormente. Le temperature si alzeranno gradualmente, raggiungendo i 14.5°C alle 12:00. Il vento soffierà da nord-ovest con velocità che varieranno tra i 4.6 e i 5.9 km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 32% alle 12:00.

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno, con temperature comprese tra i 13.4°C e i 14.8°C, mentre il vento si stabilizzerà attorno ai 6.7km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 42% alle 15:00, ma le condizioni rimarranno comunque piacevoli.

Anche in serata il cielo resterà sereno, con temperature attorno ai 9.8°C alle 21:00 e un lieve aumento dell’umidità al 57% alle 21:00 e 60% alle 23:00. Il vento sarà leggero, con una velocità tra i 2.8 e i **4.2 km/h.

In conclusione, Giovedì 1 Febbraio a Catania si prospetta come una giornata all’insegna della stabilità e della serenità dal punto di vista meteorologico, con temperature miti e venti leggeri. Buone condizioni per svolgere attività all’aperto o semplicemente godersi una piacevole giornata in città.

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 5.7° perc. 5.7° Assenti 3.5 NO max 5.3 Maestrale 69 % 1029 hPa 8 cielo sereno 9.2° perc. 9.2° Assenti 4.8 O max 5.6 Ponente 47 % 1030 hPa 11 cielo sereno 13.8° perc. 12.1° Assenti 4.6 SSO max 4.7 Libeccio 34 % 1030 hPa 14 cielo sereno 14.5° perc. 12.9° Assenti 6.7 SE max 5.6 Scirocco 33 % 1027 hPa 17 cielo sereno 11.1° perc. 9.7° Assenti 5.4 E max 7.4 Levante 55 % 1027 hPa 20 cielo sereno 10.2° perc. 8.7° Assenti 3 NO max 3.5 Maestrale 57 % 1027 hPa 23 cielo sereno 9° perc. 9° Assenti 3.2 NO max 4.2 Maestrale 60 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 17:40

