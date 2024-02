Previsioni Meteo Caltanissetta per oggi Giovedì 22 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 22 Febbraio a Caltanissetta mostrano condizioni generalmente stabili durante gran parte della giornata. Durante la notte, ci si può aspettare un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 3%, con temperature comprese tra i 4.3°C e i 5.1°C. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità sarà alta, raggiungendo il 97% verso le ore 23:00.

In mattinata, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa inferiore all’1%. Le temperature si manterranno fresche, oscillando tra i 3.8°C e i 10.7°C. Durante queste ore, la direzione del vento varierà principalmente da nord a sud-est con velocità dell’ordine di 2-6km/h, e non sono previste precipitazioni.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica continuerà a essere stabile, con poche nuvole che potrebbero comparire nel cielo. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 14.4°C verso le ore 14:00. Tuttavia, un leggero aumento della copertura nuvolosa potrebbe portare ad una diminuzione delle temperature nell’orario successivo, con una velocità del vento che potrebbe variare tra i 9.4km/h e i 17.1km/h.

La sera sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa intorno allo 0-3%. Le temperature si manterranno fresche, con valori compresi tra i 4.3°C e i 6.2°C. L’umidità potrebbe aumentare fino al 97% durante le ore notturne.

In conclusione, Giovedì 22 Febbraio a Caltanissetta si prospetta un giorno prevalentemente soleggiato, con temperature fresche e venti leggeri da nord e sud-ovest. I cittadini possono godere di condizioni atmosferiche piacevoli e stabili durante l’intera giornata, ideali per svolgere attività all’aperto o per semplicemente godersi una passeggiata nel bel mezzo dell’inverno.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Febbraio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 4.1° perc. 2.7° Assenti 5.8 N max 5.4 Tramontana 84 % 1023 hPa 8 cielo sereno 7.7° perc. 7.7° Assenti 2.8 ENE max 2.9 Grecale 69 % 1023 hPa 11 cielo sereno 13.2° perc. 11.7° Assenti 7.5 SO max 7 Libeccio 45 % 1021 hPa 14 cielo sereno 14.4° perc. 13° Assenti 11.2 OSO max 10.9 Libeccio 44 % 1019 hPa 17 poche nuvole 7.3° perc. 5.5° Assenti 9.6 OSO max 10.4 Libeccio 87 % 1019 hPa 20 cielo sereno 5.1° perc. 5.1° Assenti 2.8 SO max 3.3 Libeccio 95 % 1020 hPa 23 poche nuvole 4.3° perc. 4.3° Assenti 1.8 NNO max 1.8 Maestrale 97 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 18:05

