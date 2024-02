Previsioni Meteo Agrigento per oggi Venerdì 9 Febbraio

StrettoWeb

Il tempo a Agrigento per Venerdì 9 Febbraio presenterà un’evoluzione significativa nelle prossime ore. Possiamo attendere un cielo sereno nelle prime ore della notte, con una leggera copertura nuvolosa intorno all’1%. Le temperature si manterranno attorno ai 7.9°C, con una leggera sensazione di freddo che raggiungerà i 7°C. Il vento soffierà a 6.4km/h provenendo da Est – Nord Est.

Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente al 7% con un cielo sempre sereno. Le temperature saliranno a 8.1°C con una sensazione di freddo di 7°C. Il vento nella stessa direzione si intensificherà a 7.1km/h.

Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente al 7% con un cielo sempre sereno. Le temperature saliranno a 8.1°C con una sensazione di freddo di 7°C. Il vento nella stessa direzione si intensificherà a 7.1km/h.

Il cielo diventerà via via più nuvoloso, con la presenza di nubi sparse intorno al 60% durante le prime ore del mattino, salendo fino all’80% successivamente. Le temperature saliranno gradualmente con valori che si assesteranno intorno ai 11.7°C con una percezione di freddo di 10.6°C. Il vento proveniente da Est – Sud Est soffierà a una velocità di 6.2km/h.

Verso le ore 9:00, ci aspettiamo cielo coperto al 99% e un vento proveniente da Sud Est a una velocità di 10.1km/h con raffiche fino a 18.4km/h. Le temperature raggiungeranno i 14.4°C con una sensazione di freddo di 13.5°C. L’umidità si stabilizzerà intorno al 64%.

Nel corso del pomeriggio fino alla sera, ci aspettiamo cielo coperto al 100% con una temperatura massima di 15.8°C e una percettibile di 14.9°C. Il vento soffierà con intensità tra i 17.8km/h e i 22.8km/h provenendo da Sud – Sud Est. L’umidità si manterrà intorno al 57-66%.

In conclusione, il tempo ad Agrigento in Venerdì 9 Febbraio sarà caratterizzato da un cielo progressivamente coperto con un aumento delle temperature nell’arco della giornata. Il vento sarà moderato proveniente da direzioni variabili. Si raccomanda di monitorare costantemente le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 9 Febbraio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 8° perc. 7° Assenti 6.7 ENE max 6.4 Grecale 74 % 1015 hPa 8 nubi sparse 11.7° perc. 10.6° Assenti 6.2 ESE max 7.7 Scirocco 67 % 1015 hPa 11 cielo coperto 15.8° perc. 14.9° Assenti 17.8 SSE max 23.9 Scirocco 57 % 1013 hPa 14 cielo coperto 15.2° perc. 14.5° Assenti 17.7 SSE max 22.4 Scirocco 66 % 1011 hPa 17 cielo coperto 11.1° perc. 10.6° Assenti 9.5 SE max 10.9 Scirocco 89 % 1010 hPa 20 cielo coperto 10.4° perc. 9.9° Assenti 9.8 ESE max 11.4 Scirocco 92 % 1010 hPa 23 cielo coperto 10.5° perc. 9.9° Assenti 9.5 ESE max 10.3 Scirocco 89 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 17:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.