Previsioni Meteo Agrigento per oggi Lunedì 19 Febbraio

Le previsioni meteo per Agrigento oggi sono caratterizzate da copertura nuvolosa costante per l’intera giornata. Durante la notte le nubi saranno sparse con temperatura di 9°C e una leggera brezza proveniente da Nord a 7.5 km/h. La mattina si avrà un aumento della copertura nuvolosa fino al 99%, con una temperatura che oscillerà tra gli 8.6°C e i 13.6°C. Il vento si intensificherà provenendo da Ovest alla velocità di 10.1 km/h.

Nel corso del pomeriggio non si avranno variazioni significative; la situazione resterà stabile con cielo coperto al 100%, temperature tra i 14.4°C e i 15.5°C, e venti che potrebbero raggiungere i 20 km/h da direzione Ovest. Anche in sera e durante la notte la situazione rimarrà costante, con il cielo coperto al 100% e temperature comprese tra 8.8°C e 9.7°C, con venti provenienti da Nord-Ovest a velocità non superiori ai 8.5 km/h.

L’umidità dell’aria sarà più alta durante il pomeriggio e la sera, raggiungendo il 92%, mentre la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1022hPa gran parte della giornata. Pertanto, si consiglia di tenere a mente queste informazioni prima di organizzare qualsiasi attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Febbraio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 8.8° perc. 7.9° Assenti 6.7 N max 7.8 Tramontana 73 % 1027 hPa 8 cielo coperto 11.4° perc. 10.1° Assenti 6.2 ONO max 9.4 Maestrale 61 % 1027 hPa 11 cielo coperto 15.2° perc. 14.6° Assenti 17.8 O max 20.6 Ponente 69 % 1025 hPa 14 cielo coperto 14.4° perc. 13.8° Assenti 20.5 ONO max 23.8 Maestrale 71 % 1023 hPa 17 cielo coperto 10.6° perc. 10° Assenti 11.8 O max 16.3 Ponente 89 % 1022 hPa 20 cielo coperto 9.4° perc. 8.6° Assenti 6.6 NO max 7.5 Maestrale 91 % 1022 hPa 23 cielo coperto 8.8° perc. 7.9° Assenti 6.8 NNO max 8.3 Maestrale 90 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 18:04

