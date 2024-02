Previsioni Meteo Agrigento per oggi Domenica 18 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per domenica 18 febbraio ad Agrigento promettono un clima stabile e decisamente piacevole. La giornata si aprirà con il sole che splende su nuvole quasi del tutto assenti. La temperatura al sorgere del sole sarà di circa 8.8°C ma la percezione sarà di 7.9°C a causa di un leggero vento proveniente da nord-nord est a una velocità di 6.7km/h.

Man mano che la mattina avanza, il cielo resterà sereno e la temperatura si alzerà gradualmente, raggiungendo i 13.9°C alle ore 09:00 e i 14.9°C alle 10:00. Il vento si sposterà verso sud, mantenendo una velocità compresa tra i 3.9km/h e i 6.6km/h, contribuendo a mantenere un clima piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una leggera copertura nuvolosa che si alzerà fino al 10% dalle ore 13:00 alle 15:00, mantenendo comunque un’atmosfera luminosa e soleggiata. La temperatura massima di 16.1°C si registrerà intorno alle ore 13:00, con una leggera brezza proveniente da ovest-sud ovest a 12.5km/h.

La sera sarà caratterizzata ancora da cielo sereno, con una temperatura che scenderà gradualmente verso i 9.1°C alle 21:00, mantenendo comunque condizioni climatiche piuttosto miti e gradevoli. Il vento proveniente da nord-nord est a una velocità di 6.5km/h contribuirà a mantenere una piacevole sensazione di freschezza.

Complessivamente, domenica ad Agrigento si prospetta come una giornata di clima mite e sereno, ideale per attività all’aria aperta e per godersi la bellezza dei paesaggi della zona. Buona giornata!

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 9.2° perc. 8.2° Assenti 7.6 NNE max 6.9 Grecale 82 % 1029 hPa 8 cielo sereno 11.7° perc. 10.6° Assenti 3.8 ENE max 3.3 Grecale 67 % 1031 hPa 11 cielo sereno 15.6° perc. 14.7° Assenti 9 SO max 5.6 Libeccio 56 % 1030 hPa 14 cielo sereno 15.7° perc. 14.9° Assenti 13.6 OSO max 12 Libeccio 60 % 1029 hPa 17 cielo sereno 10.1° perc. 9.5° Assenti 5.5 O max 6.7 Ponente 88 % 1029 hPa 20 cielo sereno 9.3° perc. 8.6° Assenti 6.4 N max 7.1 Tramontana 86 % 1029 hPa 23 cielo sereno 8.6° perc. 7.9° Assenti 6 NNE max 6 Grecale 80 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 18:03

