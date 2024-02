Previsioni Meteo Agrigento per domani Lunedì 19 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Lunedì 19 Febbraio ad Agrigento mostrano variazioni significative nelle condizioni meteorologiche durante il corso della giornata.

Durante la notte, il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si attesteranno intorno agli 8.4°C con una percezione di 7.7°C. Il vento soffierà a 5.9km/h provenendo dalla direzione Nord – Nord Est con raffiche di 5.8km/h. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità sarà del 78% con una pressione atmosferica di 1029hPa.

Nella mattina, le condizioni meteo vedranno un aumento della copertura nuvolosa, con un picco del 71% intorno alle 9:00. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 15°C intorno alle 11:00. Il vento si intensificherà a 20.8km/h con raffiche fino a 22km/h, provenendo sempre da Ovest. Le precipitazioni rimarranno assenti, e l’umidità aumenterà fino al 71% intorno alle 11:00.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa rimarrà elevata al 100% con temperature che si manterranno intorno ai 14.5°C. Il vento sarà moderato, con velocità intorno ai 19.6km/h e raffiche fino a 23.3km/h, ancora provenienti da Ovest. Le precipitazioni continueranno ad essere assenti, e l’umidità si manterrà stabile intorno al 73%.

La situazione rimarrà pressoché invariata anche nella sera, con cielo coperto al 100%, temperature attorno ai 9.5°C e vento proveniente da Nord Ovest con un’intensità tra i 7.4km/h e i 10.1km/h. Le precipitazioni saranno sempre assenti, mentre l’umidità si manterrà elevata intorno all’89-90%.

In conclusione, per Lunedì 19 Febbraio ad Agrigento ci si aspetta una giornata con cielo coperto, temperature massime intorno ai 15°C e venti provenienti da Ovest con raffiche moderate. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità resterà piuttosto elevata durante l’intera giornata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Febbraio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 8.4° perc. 7.7° Assenti 5.9 NNE max 5.8 Grecale 78 % 1029 hPa 3 nubi sparse 8.1° perc. 7.4° Assenti 5.6 N max 6 Tramontana 73 % 1027 hPa 6 nubi sparse 7.6° perc. 6.6° Assenti 6.4 N max 7.8 Tramontana 70 % 1027 hPa 9 nubi sparse 13.7° perc. 12.8° Assenti 9.8 O max 15.6 Ponente 66 % 1026 hPa 12 nubi sparse 15° perc. 14.5° Assenti 19 O max 22 Ponente 73 % 1024 hPa 15 cielo coperto 13.9° perc. 13.2° Assenti 18 O max 21 Ponente 73 % 1022 hPa 18 cielo coperto 9.5° perc. 8.3° Assenti 8.5 ONO max 9.3 Maestrale 90 % 1022 hPa 21 cielo coperto 9.2° perc. 7.8° Assenti 9.4 NNO max 10.1 Maestrale 87 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 18:03

