Previsioni Meteo: a Trapani Oggi Domenica 4 Febbraio giornata con cielo sereno

StrettoWeb

Le condizioni meteorologiche a Trapani per la giornata di domenica 4 febbraio si preannunciano stabili e senza particolari variazioni significative. La giornata inizierà con poche nubi che tenderanno successivamente a diradarsi, lasciando spazio a un cielo sereno per gran parte della giornata.

Durante la notte, le previsioni indicano una copertura nuvolosa pari al 20% con una temperatura di circa 7.9°C. La percezione della temperatura sarà simile a quella effettiva, e i venti soffieranno da ovest-nord ovest con una velocità di 3.9 km/h.

Man mano che il sole sorgerà, le nubi si diraderanno, portando a una diminuzione della copertura nuvolosa al 16% alle 05:00 e al 12% alle 06:00, con temperature che risaliranno gradualmente fino a raggiungere i 9.7°C.

Le prime ore della mattina proseguiranno con una copertura nuvolosa in diminuzione e temperature in costante aumento, raggiungendo i 11°C alle 07:00 e i 13°C alle 08:00 con un cielo sereno.

Durante la tarda mattina e l’inizio del pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 5%, e le temperature raggiungeranno un massimo di 15.2°C alle 11:00.

Nel primo pomeriggio, la situazione meteorologica non presenterà variazioni significative, con il cielo che rimarrà sereno e le temperature mantenute intorno ai 15.1-15.2°C, accompagnate da un vento leggero proveniente da ovest.

Nel corso del pomeriggio, le condizioni rimarranno pressoché invariate, con una leggera diminuzione della temperatura fino a toccare i 14.3°C alle 16:00, mentre la copertura nuvolosa si attesterà intorno al 4%.

La sera proseguirà con un cielo sereno e una stabilità delle condizioni meteorologiche, con temperature che tenderanno a mantenersi intorno ai 13-13.2°C e una copertura nuvolosa inferiore al 3%.

In sintesi, le previsioni del tempo per domenica 4 febbraio a Trapani indicano condizioni stabili e prevalentemente soleggiate, con temperature che oscilleranno tra i 7.9°C e i 15.2°C, copertura nuvolosa in diminuzione e venti leggeri da ovest.

Tutti i dati meteo di Domenica 4 Febbraio a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 poche nuvole 8.8° perc. 8.8° Assenti 4.3 O max 8.5 Ponente 90 % 1029 hPa 8 cielo sereno 13° perc. 12.5° Assenti 10.8 O max 15.7 Ponente 83 % 1029 hPa 11 cielo sereno 15.2° perc. 14.8° Assenti 17.4 O max 18.5 Ponente 76 % 1029 hPa 14 cielo sereno 15° perc. 14.6° Assenti 17.9 ONO max 20.4 Maestrale 78 % 1028 hPa 17 cielo sereno 13.4° perc. 13° Assenti 8.8 ONO max 11.8 Maestrale 83 % 1028 hPa 20 cielo sereno 13.1° perc. 12.8° Assenti 6.5 OSO max 10.2 Libeccio 87 % 1029 hPa 23 cielo sereno 13.2° perc. 12.9° Assenti 5.4 OSO max 10.4 Libeccio 91 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 17:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.