“PretenDiamo Legalità”: il progetto della Polizia per le scuole di Crotone

StrettoWeb

La Polizia di Stato fa visita agli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale “G. Donegani” di Crotone. Continuano gli incontri del progetto “Pretendiamo Legalità”, arrivato ormai alla settima edizione. Nella mattinata del 6 febbraio, infatti, nell’ambito delle iniziative intraprese per sensibilizzare sul tema della violenza di genere, nonché per informare i ragazzi su come prevenirla e quali strumenti utilizzare per denunciarla, i poliziotti della Questura di Crotone hanno fatto visita agli alunni dell’Istituto Tecnico Industriale “G. Donegani” di questo capoluogo. I ragazzi hanno sottoposto al personale della Polizia di Stato numerosi quesiti dimostrando vivo interesse per la tematica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.