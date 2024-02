Positivo all’alcoltest: la Polizia gli sospende la patente ma era a piedi

StrettoWeb

Capita che durante una cena fuori, magari in un bel ristorante e in compagnia di amici, si alzi un po’ il gomito. Sarebbe meglio non esagerare, certo, ma succede di lasciarsi andare e va bene così, a patto che non ci si metta alla guida di un veicolo. Eppure, a volte, capita che pur bevendo e rientrando a piedi, qualcuno ti metta i bastoni tra le ruote e ti tolga la patente. La surreale vicenda è accaduta ad un 40enne il quale, uscito dal locale dopo una cena, è stato fermato dalla Polizia Locale.

Gli agenti lo hanno sottoposto ad alcoltest, nonostante l’uomo non fosse alla guida di alcun mezzo se non sui suoi piedi; risultato positivo all’accertamento, non solo lo hanno multato ma gli hanno anche sospeso la patente. Una faccenda incredibile tanto che il 40enne, di Como, si è rivolto ad alcuni legali – tra cui l’avvocato Chiesa, difensore di fiducia di Fabrizio Corona – per riavere il documento. L’episodio è accaduto lo scorso 30 novembre ma solo ora, agli inizi del 2024, la causa è stata archiviata: rivoltosi al Giudice di pace, è riuscito a far sospendere il provvedimento e a riottenere la patente di guida.

