Ponte sullo Stretto, Tajani: “rispettare tempi e costi”

“Se oggi la realizzazione del Ponte e’ definitivamente avviata lo si deve al Governo Meloni, ma lo si deve anche alla tenacia dei due Governatori di Forza Italia della Calabria e della Sicilia, che non hanno risparmiato energie per arrivare a questo obbiettivo. Ora la grande scommessa, la grande prova che abbiamo davanti e’ rispettare tempi e costi, dimostrando agli scettici che l’Italia e’ in grado di realizzare nel migliore dei modi un’opera di ingegneria fra le maggiori al mondo, che cambiera’ il volto di due regioni“. Lo ha detto Antonio Tajani al congresso di FI. “Dobbiamo dirlo con chiarezza: quello del Sud non e’ un destino inevitabile, al quale ci dobbiamo rassegnare. Anzi, proprio la rassegnazione, anche di tanti meridionali, e’ il primo dei mali da combattere“, ha aggiunto.

