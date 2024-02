Ponte sullo Stretto, Salvini: “vado avanti, non ho paura della sinistra o dei giudici”

StrettoWeb

“Io finché mi fate fare il ministro vado in ufficio per fare le opere pubbliche che servono a questo Paese e non saranno la sinistra qualche giudice o qualche giornalista di sinistra a farmi paura“. Così il leader della Lega Matteo Salvini dal palco di Cagliari per Paolo Truzzu a proposito dell’apertura da parte della Procura di Roma di un fascicolo sul Ponte sullo Stretto di Messina.

