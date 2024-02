StrettoWeb

Il Ponte sullo stretto “è un’opera pubblica con un unicum: è indagata ancor prima di cominciare“. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini alla scuola politica della Lega.

Salvini ha puntato il dito contro la cultura dei no e in particolare contro la Cgil che “dice no a un’opera pubblica che creerà 120mila buste paga nei prossimi anni. Meglio dire di no, che magari qualche operaio lavora e non rinnova la tessera…”, ha aggiunto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.