Ponte sullo Stretto, Salvini: “cantieri al via entro il 2024, fine dei lavori nel 2032”

“Confermo che l’intenzione è quella di aprire i cantieri entro l’anno 2024 e ad aprire al traffico ferroviario e stradale il ponte nel 2032” “anno in cui aprirà anche la Torino-Lione”, “il Brennero” la metropolitana di Roma”. “La decarbonizzazione si fa così non imponendo le auto elettriche made in China”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini nel corso del Question Time al Senato. Salvini ha poi ricordato che oggi “peraltro è una giornata importante per il ponte perché proprio questa mattina si tenuto il CdA della Società Stretto di Messina che ha approvato la relazione di aggiornamento al progetto definitivo – ha detto il ministro -. La relazione, nel confermare tutte le caratteristiche tecniche ha attestato la rispondenza del progetto definitivo al preliminare e alle prescrizione dettate in sede di approvazione dello stesso. Inoltre il CdA sta procedendo sul resto delle attività propedeutiche alla realizzazione del ponte, all’aggiornamento della documentazione ambientale, all’analisi costi benefici, all’aggiornamento del piano degli espropri, il programma delle opere anticipate. La Società Stretto di Massima predisporrà il piano economico-finanziario dell’opera da presentare al Cipe da cui risulterà l’intera copertura del fabbisogno finanziario attraverso i fondi che l’Aula ha deciso di stanziare con la legge di Bilancio 2024”, ha concluso Salvini.

