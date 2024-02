Ponte sullo Stretto, Salvini: “confermo, apriremo cantieri entro fine 2024”

StrettoWeb

“L’obiettivo è aprire il cantiere entro il 2024“. Con queste poche parole, stasera in Molise, il ministro Matteo Salvini ha ribadito la sua posizione in merito al Ponte sullo Stretto. Poi, parlando delle infrastrutture molisane, ha aggiunto, a margine di un appuntamento elettorale della Lega a Pozzilli (Isernia): “Per me la parola data è sacra. Andai sul viadotto sul Sente prima del voto. La settimana scorsa abbiamo mandato a tutti gli organismi il protocollo per partire finalmente con i lavori. In altre situazioni i lavori vanno a rilento perché le aziende hanno avuto problemi. Ho parlato anche oggi con Anas. C’è qualche decennio di ‘distrazione’ della politica nei confronti del Molise, che in questi quindici mesi stiamo recuperando“.

