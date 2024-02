Ponte sullo Stretto: “siamo al punto di non ritorno, avviati i lavori non si fermeranno”

StrettoWeb

“Siamo già al punto di non ritorno, ma la decisione del Cipes a giugno sarà fondamentale. Inoltre, una volta avviati, i lavori non si possono e non si devono fermare“. Così l’ad della società Stretto di Messina Pietro Ciucci sul progetto del Ponte. E’ quanto riporta oggi il Corriere della Sera sulle dichiarazioni rilasciate ieri da Ciucci alla Scuola di formazione politica della Lega.

Ciucci, sull’eventualità che il piano si possa inceppare, ha aggiunto: ‘Tutto è possibile, ma bisogna vedere quanto si è disposti a pagare per tornare indietro’, avendo il progetto ottenuto una copertura complessiva (…)“.

