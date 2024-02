Ponte sullo Stretto, la proposta: “necessario reintrodurre l’Ecopass”

StrettoWeb

“L’ormai evidente velocizzazione dell’iter per la realizzazione del ponte sullo Stretto deve presupporre, fra le altre incombenze legate all’opera, anche la necessaria reintroduzione dell’ecopass!”

Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, che aveva già chiesto in passato al sindaco Basile di valutare la possibilità di reintrodurre l’ecopass dopo la brusca sospensione avvenuta il 17 giugno 2017 a seguito di una sentenza del Tar, rilancia la proposta proprio in funzione degli inevitabili disagi che investiranno dal punto di vista viario e strutturale le strade cittadine.

“Avevo avuto precise rassicurazioni in Aula sia dal primo cittadino che dall’assessore ai lavori pubblici Mondello sulla fattibilità del provvedimento – afferma Gioveni – ma della delibera ancora non vi è traccia! Eppure, oggi più che mai che avremmo anche una validissima giustificazione per reintrodurre la tassa di attraversamento in funzione del Ponte – prosegue il consigliere – il ritorno di questo “tesoretto” per Palazzo Zanca quantificato in almeno 2 milioni di euro l’anno si rende necessario per una migliore pianificazione degli interventi straordinari in diverse arterie stradali”.

“Sarebbe altresì necessario, con l’auspicio che si voglia perseguire questo obiettivo – insiste l’esponente di FdI – avviare una seria interlocuzione con l’Amministrazione di Villa San Giovanni per definire tutte le modalità di riscossione e, soprattutto, le percentuali delle misure spettanti ai due Comuni”.

“Pertanto – conclude Gioveni – auspico che l’Amministrazione, anche e soprattutto attraverso il concretizzarsi della vicenda Ponte, possa varare una delibera stavolta giuridicamente inattaccabile da nuovi possibili ricorsi e avere quindi quella disponibilità di cassa sempre pronta per rendere le nostre strade sempre più sicure sia strutturalmente, sia sotto l’aspetto della mobilità urbana”.

