Ponte sullo Stretto, Furgiuele: “i comunisti sono sempre i soliti, adesso chiedono aiuto alle toghe”

“Solita sinistra: non riuscendo a vincere politicamente, contro gli avversari cerca l’aiutino dei tribunali. Il Ponte si farà e sarà un motivo di vanto per tutta Italia, come fu l’autostrada del sole che all’epoca fu avversata dagli antenati di Schlein e Bonelli: il Pci“. Così il vicecapogruppo della Lega alla Camera, il deputato calabrese Domenico Furgiuele.

