Il Ponte sullo Stretto, il Calopinace e un vecchio post di Falcomatà

31 luglio 2020, poco meno di quattro anni fa. Il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà scriveva così sui social: “Abbiamo appena consegnato i lavori per la realizzazione del nuovo ponte sul Calopinace che dureranno 120 giorni. In queste immagini potrete vedere come sarà. Il ponte unirà il Lungomare Falcomatà al Parco Lineare Sud e, quindi, congiungerà il centro città con la zona sud e viceversa. Si potrà attraversare a piedi, in bici, in auto, moto ecc… Ringrazio l’assessore Muraca, l’ufficio tecnico comunale e la ditta che eseguirà i lavori. Adesso rientro da Roma, abbiamo buone notizie per la nostra città. Ps: che nome diamo a questo ponte? Date, senza ironia, qualche suggerimento. Li leggo volentieri”.

Per la serie “post invecchiati male”, ecco la “promessa” – una delle tante di questi dieci anni – del primo cittadino reggino. Ovviamente non mantenuta. Se la matematica non è un’opinione, 120 giorni a partire da fine luglio 2020 significa quattro mesi. Abbonando qualche settimana di “tolleranza”, entro fine 2020 il Ponte Calopinace avrebbe dovuto vedere la luce. Ad oggi, febbraio 2024, neanche l’ombra. E conosciamo i motivi a menadito.

Oggi, nel lunghissimo Consiglio Comunale di Reggio Calabria, il Consigliere Mario Cardia è andato proprio a punzecchiare il Sindaco riprendendo il post di cui sopra. Non è mancata una battuta sul Ponte sullo Stretto, anche perché da poco Cardia è passato alla Lega, il cui leader Matteo Salvini è il principale promotore e sostenitore. “C’è un suo post del 31 luglio del 2020 in cui parlava di lavori in due anni. Siamo al febbraio 2024 e forse cominceranno prima quelli del Ponte sullo Stretto“, dice Cardia.

Un altro esponente reggino della Lega esalta la grande opera. E’ il Consigliere De Biasi, intervenuto anche su questo a margine del Consiglio. De Biasi ha anche parlato del Lungomare di Catona.

