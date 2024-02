Ponte sullo Stretto, nell’aggiornamento del progetto non ci sono i caselli: introdotto il sistema free-flow

StrettoWeb

Il nuovo progetto definitivo approvato per il Ponte sullo Stretto di Messina, prevedrà l’eliminazione dei caselli autostradale. Pietro Ciucci, amministratore delegato della società, ha annunciato anche la tanto auspicata eliminazione delle casello autostradale con l’introduzione dei più moderni free-flow.

Il Sistema Free flow non prevede la presenza dei caselli. Sarà possibile quindi viaggiare senza mai trovare barriere e le solite code. Il sistema Free Flow è dotato di apposite strutture di sostegno (dette portali) che coprono l’intera carreggiata sulle quali sono installate apparecchiature tecnologiche che consentono di fotografare e rilevare le targhe di tutti i veicoli in transito.

Cos’è il Free flow

Il concetto di “Free Flow System” rappresenta un paradigma innovativo nel settore del trasporto e del commercio globale. Questo sistema mira a rimuovere gli ostacoli alla circolazione delle merci, semplificando le procedure di dogana e riducendo i tempi di attesa ai confini. Attraverso l’adozione di tecnologie avanzate e la collaborazione internazionale, il Sistema Free Flow mira a creare una rete di scambio commerciale più efficiente e fluida, consentendo una maggiore facilità di movimento delle merci tra paesi e continenti.

Fondamenti del Sistema Free Flow

Il concetto di Free Flow System si basa su diversi principi chiave:

Automatizzazione delle Procedure Doganali: Introducendo sistemi automatizzati e digitalizzati per la dichiarazione e il controllo delle merci, il processo di attraversamento dei confini diventa più rapido ed efficiente.

Collaborazione Internazionale: Il successo del Sistema Free Flow richiede una forte cooperazione tra i paesi partecipanti, consentendo la standardizzazione delle procedure e la condivisione dei dati per facilitare lo scambio di merci.

Utilizzo di Tecnologie Avanzate: Tecnologie come l’Internet of Things (IoT), l’intelligenza artificiale (AI) e la blockchain possono essere impiegate per tracciare e monitorare le merci in transito, migliorando la trasparenza e la sicurezza lungo la catena di approvvigionamento.

Infrastrutture Adeguatamente Attrezzate: È essenziale investire in infrastrutture moderne e ben attrezzate, compresi porti, aeroporti, e infrastrutture stradali e ferroviarie, per consentire un flusso agevole delle merci attraverso i confini nazionali.

Vantaggi del Sistema Free Flow

L’implementazione di un Sistema Free Flow offre una serie di vantaggi significativi:

Riduzione dei Costi e dei Tempi di Trasporto: Eliminando gli oneri amministrativi e semplificando le procedure doganali, si riducono i costi associati al trasporto internazionale e si accelerano i tempi di consegna.

Aumento dell’Efficienza: Le tecnologie digitali e automatizzate consentono un monitoraggio più preciso delle merci in transito, riducendo il rischio di smarrimenti e ritardi lungo la catena di approvvigionamento.

Maggiore Competitività: Le imprese possono beneficiare di una maggiore competitività sul mercato globale grazie alla maggiore efficienza e alla riduzione dei costi di trasporto.

Stimolo al Commercio Internazionale: Facilitando lo scambio di merci tra paesi, il Sistema Free Flow favorisce la crescita economica e il commercio internazionale.

