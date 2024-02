Ponte sullo Stretto, Musolino: “sarà volano per il settore edile”

StrettoWeb

“Condivido l’appello rivolto oggi dal presidente dell’Ance Messina Giuseppe Ricciardello: il ponte sullo Stretto può essere il volano per il settore edile e davvero cambiare le prospettive del comparto con conseguente concreta svolta occupazionale, se viene rispettata la previsione della realizzazione della rete infrastrutturale a cui il ponte dovrà collegarsi proprio al fine della sua effettiva utilità. Un appello che, quindi, non può e non deve rimanere inascoltato”. E’ quanto ha detto la parlamentare di Italia Viva Dafne Musolino.

“Con Licciardello – aggiunge – ho già da tempo avviato interlocuzioni circa il super bonus, così come anche su questi temi. E proprio al fine di rendere concreto il volano occupazionale per il territorio di Messina, Italia Viva ha in programma un’iniziativa di approfondimento sul ponte e sulle infrastrutture che sarà occasione di ulteriore confronto e scambio di proposte nonché di necessaria programmazione in vista dell’avvio dei cantieri annunciato per il prossimo giugno 2024″.

