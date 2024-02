Ponte sullo Stretto, Fontana: “la sinistra fa politica usando la magistratura”

StrettoWeb

“Non ho sentito Salvini, ma la cosa mi lascia abbastanza perplesso. C’è chi intende fare il politico utilizzando la magistratura, è una scelta. È una scelta che non condivido”. E’ quanto ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in merito all’indagine sul Ponte sullo Stretto aperta dopo un esposto di Pd, Verdi e Sinistra, a margine di un evento a palazzo Lombardia.

“La magistratura in questo caso non ha ancora indagato nessuno, ha semplicemente aperto un fascicolo come è doveroso fare a seguito di un esposto. Certo – aggiunge Fontana – se uno invece che fare proposte politiche si riduce a fare accuse di questo genere dimostra la pochezza delle proprie idee politiche. Io preferisco confrontarmi nel merito delle cose e non cercare di risolvere il problema con un esposto o una denuncia”.

