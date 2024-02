Ponte sullo Stretto, approvato l’aggiornamento del progetto definitivo. Germanà: “grande risultato”

StrettoWeb

“Esprimo molta soddisfazione per il via libera al progetto aggiornato e definitivo del Ponte sullo Stretto. È un grande risultato ottenuto grazie alla determinazione e all’impegno del vicepremier Matteo Salvini. Chiacchiere e fake news le lasciamo a chi ha perso nelle urne e vuole frenare lo sviluppo del Paese. Noi, invece, governiamo con responsabilità e con i fatti”. Così in una nota il senatore messinese della Lega, Nino Germanà, segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama.

“Il Ponte è una struttura strategica e fondamentale per lo sviluppo della Sicilia, del Meridione e dell’intero Paese che, finalmente, grazie a Salvini stiamo portando avanti senza sosta”, conclude Germanà.

