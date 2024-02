Platì, Leonardo (MAP): “Cedro mi ha abbandonato, non capirò mai alcuni giochi politici”

StrettoWeb

“Non pensavo che la collega Cedro Ersilia Capogruppo e Consigliere Comunale di Platì mi abbandonasse rassegnando le dimissioni, di cui ne sono venuto a conoscenza soltanto tramite pec dalla Segreteria del Comune”. E’ quanto afferma il Consigliere Comunale di Platì, Dott. Giuseppe Leonardo. “E’ bello predicare bene e razzolare male, la stessa si è sempre lamentata che nel gruppo consiliare facevamo qualche comunicato stampa e lei ai tempi da semplice consigliere si lamentava che non né era a conoscenza ed oggi si dimette senza neppure avvisarmi visto che nel gruppo consiliare MAP eravamo rimasti soltanto io e lei; non capirò mai alcuni giochi politici e perché si abbandoni la barca nel momento più difficile , citandomi pure qualche mese fa in qualche articolo in cui ci invitava tutti “minoranza e maggioranza” a dimetterci per il bene e la trasparenza nell’amministrazione“, rimarca Leonardo.

“Consigliata dai vertici di Fdi”

“Cedro sarà stata consigliata dai vertici di Fratelli d’Italia a lasciare Platì (Comune dalle diciture troppo criminalizzato) proprio perché lo scorso mese è stata nominata Coordinatrice Comunale a Reggio Calabria del partito della Premier Giorgia Meloni, che continua dopo anni a stare lontana proprio da Reggio in quanto abbiamo una brutta nomina e lo si è capito anche dall’ultima visita di giorni fa al porto di Gioia Tauro visto che non ha fatto uno strappo a Reggio”, rimarca Leonardo.

“Ad oggi mi ritrovo ad essere rimasto l’unico consigliere di minoranza del Movimento Autonomo Popolare (MAP) in Consiglio Comunale, non avendo più la possibilità numerica di voto e per continuare le attività e i progetti che mi ero fissato a inizio mandato con tutta la squadra, cioè riqualificazione degli impianti sportivi ,sostegno a progetti di volontariato e gruppo di protezione civile”, conclude Leonardo.

