Le spettacolari piste ciclabili di Messina: che lezione a Reggio Calabria!

Messina surclassa Reggio Calabria anche per quanto riguarda le piste ciclabili: la città peloritana, amministrata dal Sindaco Federico Basile, si conferma mille anni luce avanti alla dirimpettaia seguendo un trend di rinascita e decoro ormai avviato da anni con la precedente amministrazione di Cateno De Luca. Personaggio controverso, che certamente può suscitare sdegno e repulsione per i metodi adottati e ultimamente anche per i contenuti incomprensibilmente cangianti alla ricerca disperata del consenso (clamorosa la giravolta sul Ponte sullo Stretto), ma senza ombra di dubbio rivelatosi un ottimo amministratore comunale a Messina nella precedente consiliatura.

Adesso Basile sta seguendo le sue orme anche con maggiore serietà e professionalità comunicativa. Proprio stamani ha inaugurato un nuovo tratto della pista ciclabile a Pace, costituito da una pista ciclabile bidirezionale con ampio marciapiede e con un nuovo arredo urbano (panchine e fioriere). A Messina ci si può muovere in bicicletta in piena sicurezza in una città che è sempre più moderna ed europea, mentre Reggio Calabria è diventata lo zimbello del web con le fotografie dei deliranti percorsi ciclistici che hanno imbarazzato persino il Sindaco costretto a tentare un disperato scaricabarile non si capisce bene su chi e su cosa.

Una cittadina di Reggio Calabria, lettrice di StrettoWeb, ha scritto alla nostra Redazione testimoniando proprio come a Messina le piste ciclabili siano funzionali e gradevoli, a differenza di quelle di Reggio dove nessuno dotato di intelletto si degnerebbe mai di avventurarsi. E’ la conferma che non si tratta di un problema culturale, ma gestionale. Se le cose vengono fatte bene, anche alle nostre latitudini vengono recepite e accettate dalla popolazione.

