Pesce contaminato prodotto in Sicilia: scatta il ritiro dai supermercati

Unes e il loro fornitore hanno richiamato, in via precauzionale, un lotto di tonno a pinne gialle affumicato a freddo a marchio “Il Viaggiator Goloso”. Il motivo indicato sull’avviso è la possibile presenza di mercurio oltre i limiti di legge. Il prodotto interessato è venduto a fette in confezioni da 80 grammi, con il numero di lotto CA114-35523 e la data di scadenza 25/01/2024 (già passata da 5 giorni al momento della pubblicazione del provvedimento).

L’azienda Sicily Food Srl ha prodotto il tonno affumicato per Unes Maxi Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in via Miniera Mintini snc, ad Aragona, nel libero consorzio comunale di Agrigento. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’azienda all’indirizzo email sicilyfood@sicilyfood.it o al numero di telefono 0922 441586. Si raccomanda di non consumare il prodotto e di restituirlo presso il Cash Unes d’acquisto, per la sostituzione.

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sottolinea che sono i pesci di grossa taglia come il tonno quelli maggiormente contaminati da mercurio, un metallo pesante che inquina l’ambiente marino e inquinante tossico per l’uomo che si accumula nelle carni di alcune specie. Lo “Sportello dei Diritti”, nel ricordare di fare attenzione nelle scelte e che il pesce è uno degli alimenti più presenti e apprezzati della dieta mediterranea che apporta numerosi benefici alla nostra salute grazie alle sue qualità nutrizionali, segnala invece che fra i pesci più piccoli e anche fra quelli più diffusi nei carrelli degli italiani la situazione migliora: trota salmonata, sardine e sgombro risultano molto meno inquinati.

E’ consigliato nei consumi di variare le specie il più possibile e di acquista preferibilmente pesci di taglia più piccola o non carnivori.

