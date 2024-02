Paura per Sofia Goggia: bruttissimo incidente in allenamento, stagione compromessa

StrettoWeb

Paura per Sofia Goggia. Un bruttissimo incidente ha coinvolto la sciatrice bergamasca, caduta in allenamento, sulla pista di Temù, in provincia di Brescia. Goggia si è procurata la frattura di tibia e perone. “Al momento è presto per una diagnosi precisa – fanno sapere fonti della Federesci – Goggia si recherà a Milano per approfonditi controlli medici”.

Purtroppo, per la sfortunata atleta, le conseguenze sulla stagione sono nefaste. Si teme infatti la fine della stagione in anticipo. E il rischio è che possa saltare anche il Mondiale 2025 e i Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.