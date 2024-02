Paura a Crotone: donna azzannata dal suo rottweiler nel giardino di casa

StrettoWeb

Tragedia sfiorata per una 30enne di Crotone, operata d’urgenza all’ospedale cittadino: la donna è stata infatti aggredita dal suo rottweiler mentre si trovava nel giardino di casa. Secondo una prima ricostruzione, il cane avrebbe assalito la padrona – per cause ancora da verificare – procurandole numerose ferite su tutto il corpo. A salvarla è stato il vicino di casa il quale, sentendola urlare disperata, è accorso portando via il cane che continuava a morderla. La vittima è stata trasportata al presidio ospedaliero in codice rosso e sottoposta ad intervento per ricucire le ferite. Ha, inoltre, riportato alcune fratture ma non si trova in pericolo di vita.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.