Paura a Cosenza: incidente coinvolge tre auto, una si ribalta

Ennesimo incidente per le strade calabresi: questa mattina, a Cosenza, un sinistro ha coinvolto tre vetture su Viale Cosmai, in direzione sud. Una carambola tra auto dove, ad avere la peggio, è stata una Fiat 500 che si è ribaltata finendo al centro della strada. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi. Sul posto sono intervenuti i Vigli del Fuoco, la Polizia Municipale e personale 118 per le cure del caso. La strada è stata momentaneamente chiusa e il traffico veicolato su arterie secondarie.

