Paura in provincia di Cosenza: 17enne ha un’emorragia cerebrale a scuola

Momenti di terrore questa mattina in una scuola della provincia di Cosenza: uno studente di 17 anni, mentre era in classe presso l’Istituto Lo Piano di Cetraro, si è sentito improvvisamente male. Immediato l’intervento dei compagni e del personale della scuola che hanno subito chiamato i soccorsi: l’ambulanza del 188 ha trasferito il giovane all’Ospedale di Paola e, da lì, è intervenuto l’elisoccorso che lo ha portato all’Annunziata di Cosenza in codice rosso. Le condizioni del 17enne risultano gravi: secondo le prime ipotesi, ha avuto un’emorragia cerebrale che ha compromesso in modo significativo le sue condizioni.

