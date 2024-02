Paura sull’A2: camion si schianta contro il guardrail a Cosenza

StrettoWeb

L’allerta meteo che sta interessando la Calabria mette in evidenza le conseguenze del maltempo anche sulla strada. Questa mattina infatti, lungo l’A2 del Mediterraneo, un mezzo pesante si è schiantato contro le barriere di protezione a poche decine di metri dallo svincolo Cosenza Sud. L’incidente, per cause ancora in fase di accertamento, potrebbe essere stato provocato dal manto scivoloso.

Secondo una prima ricostruzione, il camion che viaggiava in direzione Salerno, ha prima colpito il guardrail tra le due corsie di marcia, ha percorso una decina di metri e si è fermato in mezzo alle carreggiate con la cabina incastrata tra le barriere. Sul posto sono intervenuti personale Anas, per gestire la viabilità, e personale del 118 per prestare i primi soccorsi al conducente. L’uomo, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite ed è uscito da solo dall’abitacolo.

